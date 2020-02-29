Военнослужащего осудили по делу о самоубийстве срочника 

В суде установили, что командир отделения воинской части в Зеленокумске нарушал положения дисциплинарного устава Вооруженных сил РФ и систематически превышал полномочия в отношении призывника-ефрейтора — оказывал моральное давление и применял физическое насилие.

В сообщении, опубликованном 28 февраля на сайте Пятигорского гарнизонного суда, говорится, что сержант сформировал у солдата «чувство подчинения, депрессии и психологически подавленного состояния, в связи с чем у последнего развилось временное психическое расстройство в форме расстройства адаптации, смешанной тревожности и депрессивной реакции». В результате ефрейтор покончил с собой, его нашли мертвым в туалете казармы военчасти.

В отношении сержанта завели уголовное дело по п.«а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения, с причинением тяжких последствий).

Суд признал его виновным и назначил ему четыре года колонии общего режима, а также на год лишил права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Смягчающими обстоятельствами судья счел наличие у подсудимого малолетнего ребенка, а также положительные данные о его личности.