Срочник из Орловской области погиб в военной части в Курганинске — Совет солдатских матерей
В военной части Курганинска погиб 18-летний солдат Игорь Фролкин, который был призван из Орловской области
Об этом 7 июня сообщила пресс-службе орловской региональной общественной организации «Совет солдатских матерей». Фролкин служил в военной части № 98547, в 242-м отдельном мостовом железнодорожном батальоне в Курганинске.
По информации Совета солдатских матерей, к дисциплинарной ответственности привлечены ряд командиров и начальников. Военный следственный отдел СК России по Армавирскому гарнизону ведет расследование.
В пресс-службе Южного военного округа порталу Юга.ру не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В военном следственном отделе Следственного комитета России по Армавирскому гарнизону отказались от комментариев.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале в одной из воинских частей в Богучаре Воронежской области обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника, призванного служить из Краснодарского края. Отчим погибшего рассказал, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не было документов о смерти и части личных вещей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Подозреваемым по делу проходит начальник вещевой службы военной части. По версии следствия, он избилмолодого человека из-за двух ящиков водки.
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