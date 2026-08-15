Творческие амбиции и политические игры. В Краснодаре пройдет спецпоказ байопика «Большая арка»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Большая арка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Центр культуры и отдыха «Победа», Новосибирск»
    Кадр из трейлера к фильму «Большая арка» © Скриншот видео с Rutube-канала «Центр культуры и отдыха «Победа», Новосибирск»

В краснодарском кинотеатре покажут историю создания знаменитой парижской Большой арки в деловом квартале Дефанс (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 20 августа показ байопика «Большая арка» французского режиссера Стефана Демустье. В основе лежит роман Лоранс Коссе.

Действие происходит в 1983 году. Президент Франции Франсуа Миттеран объявляет международный конкурс на реализацию грандиозного архитектурного проекта — Большой арки, которая должна стать символом современной Франции и находиться на одной оси с Лувром и Триумфальной аркой.

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Победу одерживает 53-летний профессор архитектуры из Копенгагена Йохан Отто фон Шпрекельсен. Он переезжает в Париж, чтобы возглавить этот грандиозный проект. В столице он сталкивается с техническими трудностями, бюрократическими проволочками, политическими интригами и бюджетными ограничениями.

Фильм был представлен в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Картина получила премию «Люмьер» за лучший сценарий, а также номинировалась на «Сезар».

Показ состоится 20 августа в кинотеатре «Монитор Сити». Фильм демонстрируют в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».

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