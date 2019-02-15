В военчасти Воронежской области, где умер срочник с Кубани, за 2 года погибли как минимум 5 солдат
В военной части под Богучаром в Воронежской области, где в феврале умер срочник из Краснодарского края, в 2015 и 2016 годах погибли пять солдат
Издание Газета.Ru в 2016 году опубликовало расследование, в котором назвало Богучары «воинской частью повышенной смертности». Речь идет о подразделении 54046 Минобороны РФ.
Весной 2015 года в военной части погиб солдат-срочник из Череповца Роман Шутихин. Командование части сообщило о «внезапном кровоизлиянии в мозг», от которого якобы умер военнослужащий.
В конце апреля 2016 года умер рядовой Ильдар Абдразаков из Уфы, которому оставалось 23 дня до конца службы. Мать погибшего солдата рассказала, что ее сына направили на поезде в выездной караул. Поздно вечером состав остановился на станции Макарово — там парень и погиб.
Читайте также:
Командование части выдвигало разные причины смерти: солдат проверял сцепление вагонов и ударился головой; попал под поезд, когда колол дрова. Сослуживцам сказали, что молодой человек на остановке вышел в туалет и его засосало воздушной струей под другой поезд.
Следственный комитет начал проверку в отношении командира Абдразакова, старшего лейтенанта Гуськова, однако отказал в возбуждении уголовного дела.
В июле 2016 года рядом с военной частью нашли тело младшего сержанта бригады Александра Рихерта. Его родственники рассказывали, что парень конфликтовал с одним из офицеров. Незадолго до смерти солдата должны были перевести в другое место службы. После гибели Рихтера Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.
В сентябре 2016 года в части покончил с собой 35-летний сержант-контрактник. По словам его сослуживцев, от парня ушла жена с ребенком, личные проблемы наложились на тяжелые условия службы. Тогда солдаты рассказывали, что им приходится жить в холодных палатках круглый год.
В начале сентября того же года в госпитале умер еще один солдат. Собеседник издания рассказал, что парня якобы переехал на машине пьяный офицер. При этом информация о причинах смерти разнится. Тогда пресс-служба Минобороны не дала никаких комментариев о смерти молодого человека и не ответила на письменный запрос.
Кроме странных смертей, журналисты Газеты.Ru в расследовании рассказали о тяжелых условиях пребывания солдат, дедовщине и постоянных поборах. Военные почти ежедневно сдавали по 200-500 рублей на «общие нужды».
Как сообщали Юга.ру, в одной из воинских частей Воронежской области 10 февраля обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника, призванного служить из Краснодарского края. Позже отчим погибшего 10 февраля в Воронеже солдата-срочника Степана Цымбала рассказал подробности о смерти молодого человека.
Как живут в отдаленных поселках Апшеронского района
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.