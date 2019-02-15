В военчасти Воронежской области, где умер срочник с Кубани, за 2 года погибли как минимум 5 солдат

В военной части под Богучаром в Воронежской области, где в феврале умер срочник из Краснодарского края, в 2015 и 2016 годах погибли пять солдат

Издание Газета.Ru в 2016 году опубликовало расследование, в котором назвало Богучары «воинской частью повышенной смертности». Речь идет о подразделении 54046 Минобороны РФ. Весной 2015 года в военной части погиб солдат-срочник из Череповца Роман Шутихин . Командование части сообщило о «внезапном кровоизлиянии в мозг», от которого якобы умер военнослужащий.

В конце апреля 2016 года умер рядовой Ильдар Абдразаков из Уфы, которому оставалось 23 дня до конца службы. Мать погибшего солдата рассказала, что ее сына направили на поезде в выездной караул. Поздно вечером состав остановился на станции Макарово — там парень и погиб.

Командование части выдвигало разные причины смерти: солдат проверял сцепление вагонов и ударился головой; попал под поезд, когда колол дрова. Сослуживцам сказали, что молодой человек на остановке вышел в туалет и его засосало воздушной струей под другой поезд. Следственный комитет начал проверку в отношении командира Абдразакова, старшего лейтенанта Гуськова, однако отказал в возбуждении уголовного дела. В июле 2016 года рядом с военной частью нашли тело младшего сержанта бригады Александра Рихерта . Его родственники рассказывали, что парень конфликтовал с одним из офицеров. Незадолго до смерти солдата должны были перевести в другое место службы. После гибели Рихтера Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

В сентябре 2016 года в части покончил с собой 35-летний сержант-контрактник . По словам его сослуживцев, от парня ушла жена с ребенком, личные проблемы наложились на тяжелые условия службы. Тогда солдаты рассказывали, что им приходится жить в холодных палатках круглый год. В начале сентября того же года в госпитале умер еще один солдат . Собеседник издания рассказал, что парня якобы переехал на машине пьяный офицер. При этом информация о причинах смерти разнится. Тогда пресс-служба Минобороны не дала никаких комментариев о смерти молодого человека и не ответила на письменный запрос. Кроме странных смертей, журналисты Газеты.Ru в расследовании рассказали о тяжелых условиях пребывания солдат, дедовщине и постоянных поборах. Военные почти ежедневно сдавали по 200-500 рублей на «общие нужды».