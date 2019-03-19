19-летнего кубанского солдата, погибшего в Воронежской области, избили из-за двух ящиков водки

В деле об убийстве рядового Степана Цымбала в Воронежской области появился первый подозреваемый — начальник вещевой службы военной части

В документе говорится, что с ноября 2018 года Цымбал находился на территории полигона «Погоново», где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.

В феврале 2019 года начальник вещевой службы приехал на полигон по вопросам оборудования бани для личного состава. По версии следствия, 10 февраля он заметил, что из его автомобиля пропали два ящика водки. Мужчина толкнул спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Рядовой крепко спал и не проснулся — и тогда капитан не менее четырех раз ударил солдата кулаком по телу.

Позднее Степана Цымбала обнаружили мертвым. Сначала в военчасти заявили, что военнослужащий умер от остановки сердца и признаков насильственной смерти обнаружено не было. Позже стало известно, что руки и шея солдата были связаны скотчем, а на его голове был пакет.