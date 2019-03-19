19-летнего кубанского солдата, погибшего в Воронежской области, избили из-за двух ящиков водки
В деле об убийстве рядового Степана Цымбала в Воронежской области появился первый подозреваемый — начальник вещевой службы военной части
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В одной из воинских частей Воронежской области 10 февраля нашли тело 19-летнего солдата-срочника Степана Цымбала, призванного служить из Кореновского района Краснодарского края.
Адвокат Сергей Локтев, который сотрудничает с правозащитной организацией «Зона права», 19 марта предоставил порталу Юга.ру материалы постановления о признании потерпевшим, поступившие от следователя Военного следственного отдела по Воронежскому гарнизону.
В документе говорится, что с ноября 2018 года Цымбал находился на территории полигона «Погоново», где исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.
В феврале 2019 года начальник вещевой службы приехал на полигон по вопросам оборудования бани для личного состава. По версии следствия, 10 февраля он заметил, что из его автомобиля пропали два ящика водки. Мужчина толкнул спящего Цымбала, чтобы тот проснулся и собрал весь личный состав. Рядовой крепко спал и не проснулся — и тогда капитан не менее четырех раз ударил солдата кулаком по телу.
Позднее Степана Цымбала обнаружили мертвым. Сначала в военчасти заявили, что военнослужащий умер от остановки сердца и признаков насильственной смерти обнаружено не было. Позже стало известно, что руки и шея солдата были связаны скотчем, а на его голове был пакет.
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Отчим погибшего рассказал, что при опознании лицо молодого человека было залито клеем, на глазах лежали ватки, не было документов о смерти и части личных вещей.
СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал «активно исследовать роль командования части, выяснить, какие отношения были у погибшего с сослуживцами».
По данным правозащитников, уголовное дело расследуется по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия) и ст. 110 УК РФ (Доведение до самоубийства).
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