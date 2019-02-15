«Все лицо залито клеем, на глазах ватки». Отчим погибшего в Воронеже солдата рассказал подробности его смерти
Отчим погибшего 10 февраля в Воронеже солдата-срочника Степана Цымбала рассказал порталу Юга.ру подробности о смерти молодого человека
Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что в одной из воинских частей Воронежской области обнаружили тело 19-летнего солдата-срочника, призванного служить из Краснодарского края.
Степана Цымбала призвали в армию из Кореновского района в октябре 2018 года. Его отправили служить в военную часть 91711 в Богучаре, на юге Воронежской области.
Отчим погибшего солдата рассказал порталу Юга.ру, что первые пять месяцев молодой человек созванивался с родителями и не жаловался на службу. По его словам, все было хорошо, спокойно, никакой дедовщины.
Утром 11 февраля родному отцу Степана Цымбала Александру позвонил командир части и сообщил, что накануне молодой человек умер. В 19:00 все солдаты отправились ужинать, а парень не захотел и остался в своей палатке. В 19:20 его сослуживцы вернулись, но Цымбала внутри не было. Его тело нашли чуть позже в палатке для умывания.
Со слов родственника погибшего, солдаты попытались откачать парня, потому что его тело было еще теплым. Однако молодой человек умер.
В военной части утверждают, что причиной смерти является остановка сердца из-за сердечной недостаточности. Родственники парня рассказали порталу Юга.ру, что молодой человек никогда не жаловался на здоровье и прошел несколько медкомиссий перед призывом.
«Его родной отец живет в станице Анапской. 13 февраля в 5:30 военные привезли ему тело Степы для опознания. Причем никаких документов с собой у них не было: ни военного билета, ни заключения о смерти, ни других бумаг. Кроме того, нам не выдали его личные вещи: мобильный телефон, нательный крестик, очки и другие вещи, которые у него были с собой», — рассказал порталу Юга.ру отчим погибшего.
Из-за отсутствия всех документов родственники солдата до сих пор не знают официальную причину его смерти.
«Нам не показали тело полностью. Мы немного увидели лицо. Рот был весь в кровоподтеках, на нем как будто даже зубы отпечатались. Глаз тоже как будто не было, на них ватки лежали. И вообще все лицо было перемотано и залито каким-то клеем. В районе виска тоже разглядели гематому, вмятину. А еще у него руки были очень странные. Какие-то черные, как будто немытые», — добавил Дмитрий.
По словам мужчины, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти солдата. По мнению ведомства, парень умер насильственной смертью. Однако пресс-служба Западного военного округа сообщила, что «признаков насильственной смерти военнослужащего не обнаружено».
Портал Юга.ру попытался связаться с военным следственным отделом СК РФ по Воронежской области. Там отказались комментировать ситуацию, не выслушав вопрос журналиста.
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