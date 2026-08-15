В Краснодарском экоцентре стартует двухнедельная книжная распродажа

Краснодарский край

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  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

С 15 по 30 августа в экоцентре «Чистая среда» пройдет книжная распродажа (0+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал книжную распродажу, которая пройдет с 15 по 30 августа.

На ярмарке будут представлены разные издания — от редких находок до современной классики. Стоимость книг начинается от 50 рублей. Кроме того, будет организована зона, где любой желающий сможет бесплатно взять понравившееся издание.

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Все вырученные средства направят на поддержку экоцентра. Книги, которые не найдут новых владельцев, передадут в библиотеки.

Также можно принести ненужные издания. Их принимают в экоцентре на улице Одесской, 48В, ежедневно с 12:00 до 20:00.

Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года журналист Роман Матыцин выпустил книгу «Ритмы южной окраины» об истории популярной музыки Кубани с 1960-х по 1990-е годы.

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