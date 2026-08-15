В Краснодарском экоцентре стартует двухнедельная книжная распродажа

С 15 по 30 августа в экоцентре «Чистая среда» пройдет книжная распродажа (0+)

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал книжную распродажу, которая пройдет с 15 по 30 августа. На ярмарке будут представлены разные издания — от редких находок до современной классики. Стоимость книг начинается от 50 рублей. Кроме того, будет организована зона, где любой желающий сможет бесплатно взять понравившееся издание.

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Все вырученные средства направят на поддержку экоцентра. Книги, которые не найдут новых владельцев, передадут в библиотеки. Также можно принести ненужные издания. Их принимают в экоцентре на улице Одесской, 48В, ежедневно с 12:00 до 20:00.