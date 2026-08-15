В Краснодарском экоцентре стартует двухнедельная книжная распродажа
С 15 по 30 августа в экоцентре «Чистая среда» пройдет книжная распродажа (0+)
Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал книжную распродажу, которая пройдет с 15 по 30 августа.
На ярмарке будут представлены разные издания — от редких находок до современной классики. Стоимость книг начинается от 50 рублей. Кроме того, будет организована зона, где любой желающий сможет бесплатно взять понравившееся издание.
Все вырученные средства направят на поддержку экоцентра. Книги, которые не найдут новых владельцев, передадут в библиотеки.
Также можно принести ненужные издания. Их принимают в экоцентре на улице Одесской, 48В, ежедневно с 12:00 до 20:00.
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