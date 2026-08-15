В Краснодаре восьмилетний Степа Лысаков нуждается в дорогостоящем лекарстве. Как помочь мальчику?

После рождения отклонений у Степы врачи не нашли, до трех месяцев он развивался по возрасту. Но позже мальчик ослабел, стал много спать, не удерживал игрушки, один глаз начал косить.



В детской поликлинике ему назначили курс массажа, лекарства, дополнительно семья обратилась к остеопату. В одиннадцать месяцев Степа сел, в два года самостоятельно пошел. А через полгода у него начались судороги — сначала приступы были редкими, затем стали постоянными, сейчас происходят каждый день. После обследований врачи установили причину: у мальчика наследственное заболевание, вызванное поломкой гена.



Специалисты долго подбирали терапию, корректировали дозировки препаратов, но эффект был незначительный, и приступы возвращались. Они разрушительно действуют на мозг: Степа разучился ходить, самостоятельно есть, из речи ушли слова, остались только звуки.



Неврологи из Московского института педиатрии имени Вельтищева назначили мальчику терапию препаратом ценобамат — средством при тяжелой эпилепсии.



«У Степы эпилептическая энцефалопатия, приступы не купируются доступными в нашей стране препаратами в максимально возможных по возрасту дозировках. С учетом тяжести заболевания в федеральном центре мальчику назначили препарат ценобамат, терапия которым приводит к резкому снижению частоты эпилептических приступов. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению», — рассказала заведующая педиатрическим отделением в детской поликлинике № 2 в Краснодаре Диана Маркарова.



В семье Лысаковых двое детей, они оба — инвалиды. Работает только папа. Родители Степы не могут самостоятельно купить заграничное лекарство. Всего на оплату требуется 271 920 рублей .



Как помочь Степе?

отправить пожертвование с банковской карты на странице;

отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Степы Лысакова);

через СБП, отсканировав QR-код;

через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);

отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:

Благотворительный фонд «Русфонд»

ИНН 7743089883

КПП 771401001

р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»

г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700

Назначение платежа: Пожертвование на лечение Степы Лысакова. Без НДС.