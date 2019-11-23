Военная прокуратура сообщила о росте насилия со стороны командиров в армии

В Главной военной прокуратуре 22 ноября заявили, что с начала года в России выросло количество насильственных преступлений среди военнослужащих

Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации сообщил о росте числа таких преступлений со стороны командиров в отношении подчиненных: с начала 2019 года от них пострадали 100 военнослужащих.

Он отметил, что в целом уровень преступности в войсках стабилизировался, при этом стало больше преступлений, связанных с применением насилия и посягательством на военное имущество и бюджетные деньги.

«Ввоинские насильственные преступления зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов, — уточнил Скребец. — Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито».