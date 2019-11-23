Военная прокуратура сообщила о росте насилия со стороны командиров в армии
В Главной военной прокуратуре 22 ноября заявили, что с начала года в России выросло количество насильственных преступлений среди военнослужащих
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Заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации сообщил о росте числа таких преступлений со стороны командиров в отношении подчиненных: с начала 2019 года от них пострадали 100 военнослужащих.
Он отметил, что в целом уровень преступности в войсках стабилизировался, при этом стало больше преступлений, связанных с применением насилия и посягательством на военное имущество и бюджетные деньги.
«Ввоинские насильственные преступления зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов, — уточнил Скребец. — Практика показывает, что поддержание управляемости подразделений на кулаках со стороны этой категории командиров еще не изжито».
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Зампрокурора подытожил, что на самом деле одна из основных причин насилия — отсутствие навыков работы с подчиненными, которое стало следствием недостатка профподготовки курсантов военных училищ, сообщил «Интерфакс».
Юга.ру неоднократно рассказывали о случаях, когда в военчастях умирали российские солдаты. Это происходило в Воронежской области, на Дону, на Кубани, Южной Осетии.
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