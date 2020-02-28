Проблема с утилизацией мусора в России. Куда сообщать о нарушениях и на что чаще всего жалуются россияне?

Летом 2019 года в России создали проект «РЭО Радар», который принимает жалобы на проблемы с утилизацией мусора. 28 февраля организаторы проекта отчитались о результатах работы

С 1 июня 2019 года в России работает система, с помощью любой желающий может сообщить о проблеме с утилизацией мусора. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте «РЭО Радар», написать сообщение о нарушении и приложить фотографию. Проблему должны устранить в течение 30 дней.

Система позволяет сотрудничать со 194 региональными операторами и 85 органами исполнительной власти субъектов, сообщил телеканал «360».

С начала работы граждане оставили более 30 тыс. заявок, региональные мусорные операторы решили свыше 5 тыс. проблем, рассказали в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор» (РЭО), которая создала «РЭО Радар». В основном люди жаловались на нарушение вывоза мусора (34% жалоб), стихийные свалки (25%) и отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора (19%).

Отметим, что граждане также могут жаловаться на ямы на дорогах. Сделать это можно через несколько сервисов: на карте «Общероссийского народного фронта» или на сайте «Росяма».

Юга.ру следили за ситуацией, которая началась в начале 2020 года в Белореченске. Местные жители начали массово жаловаться на неприятный запах со стороны мусорного полигона, который находится в 2,5 км от города. Для решения проблемы создали рабочую группу из депутатов, активистов и экологов, которая начала фиксировать нарушения на полигоне. Выяснилось, что отходы там хранятся с нарушением технологий.

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