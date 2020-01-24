Гениректора компании, отвечающей за работу Белореченского полигона ТКО, уволили. Активист считает, что проблему это не решит
24 января стало известно об увольнении гендиректора АО «Крайжилкомресурс», отвечающего за работу полигона ТКО под Белореченском, где выявили нарушения
Напомним, в начале года жители Белореченска начали массово жаловаться на неприятный запах со стороны полигона ТКО, который находится в 2,5 км от города, и на ухудшающееся здоровье. Жители создали рабочую группу из депутатов, активистов и экологов, которая начала фиксировать нарушения на полигоне. Оказалось, что отходы там хранятся с нарушением технологий. Практически весь мусор, который туда привозят, не проходит сортировку, не прессуется и не брикетируется. Кроме того, мощностей сортировочной ленты, которая имеется на предприятии, не хватает для объемов привозимых ТКО. По словам местного общественника Дмитрия Островлянчика, мусор на ней сортируют около 11-15 человек, чего критически не хватает.
Также члены рабочей группы обнаружили, что на объекте отсутствуют необходимые элементы противопожарной инфраструктуры, а сам мусор сбрасывается в одну кучу вместе с органическими отходами. Именно из-за этого в округе начал появляться неприятный запах (известно, что к утру 15 января поступало 340 обращений, 16 января было уже 381 обращение).
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14 января губернатор Вениамин Кондратьев поручил специалистам министерства ТЭК и ЖКХ обследовать полигон. Проверка подтвердила нарушения: захоронение мусора происходило с нарушениями технологий, отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к началу процесса гниения и распространению запаха. Также не соблюдались технологии сортировки мусора. Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко 20 января заявил, что нарушения уже устранили.
23 января Кондратьев провел совещание в Белореченском районе по вопросу работы полигона. Он сообщил о том, что вторую очередь полигона на 13 га, о планах строительства которой сообщалось ранее, не возведут без согласования с жителями и экологами. В свою очередь Зименко снова отметил, что «весь технологический процесс на полигоне контролируется», а «также усилен контроль за сортировкой мусора и за мониторингом воздуха». Кроме того, министр добавил, что на объекте работает мусоросортировочная станция, которая принимает отходы Белореченского и частично Апшеронского районов. [Всего на полигог привозят отходы из пяти муниципалитетов края: Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского и собственно Белореченского районов.]
24 января пресс-служба администрации сообщила о том, что в связи с нарушениями на полигоне уволили гендиректора эксплуатирующего полигон «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота, который занимал эту должность с апреля 2019 года. Учредителем компании является краевой департамент имущественных отношений.
«Кадровые решения приняты по результатам вчерашней поездки губернатора в муниципалитет», — отметили в администрации.
Юга.ру связались с активистом Дмитрием Островлянчиком. Он заявил, что в увольнении Дробота не было смысла, так как причины нарушений, по его информации, связаны с недостатком финансирования полигона.
Островлянчик добовил, что неприятный запах в городе остается, так же как и все технологические нарушения на полигоне. По его словам, на встрече с жителями губернатор поручил подчиненным в течение двух месяцев разобраться со всеми проблемами, связанными с полигоном. Также Кондратьев заверил, что новая очередь полигона точно будет не около Белореченска, и добавил, что на ней появится еще одна сортировочная станция.
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