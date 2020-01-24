Гениректора компании, отвечающей за работу Белореченского полигона ТКО, уволили. Активист считает, что проблему это не решит

Также члены рабочей группы обнаружили, что на объекте отсутствуют необходимые элементы противопожарной инфраструктуры, а сам мусор сбрасывается в одну кучу вместе с органическими отходами. Именно из-за этого в округе начал появляться неприятный запах (известно, что к утру 15 января поступало 340 обращений, 16 января было уже 381 обращение).

Напомним, в начале года жители Белореченска начали массово жаловаться на неприятный запах со стороны полигона ТКО, который находится в 2,5 км от города, и на ухудшающееся здоровье. Жители создали рабочую группу из депутатов, активистов и экологов, которая начала фиксировать нарушения на полигоне. Оказалось, что отходы там хранятся с нарушением технологий. Практически весь мусор, который туда привозят, не проходит сортировку, не прессуется и не брикетируется. Кроме того, мощностей сортировочной ленты, которая имеется на предприятии, не хватает для объемов привозимых ТКО. По словам местного общественника Дмитрия Островлянчика, мусор на ней сортируют около 11-15 человек, чего критически не хватает.

14 января губернатор Вениамин Кондратьев поручил специалистам министерства ТЭК и ЖКХ обследовать полигон. Проверка подтвердила нарушения: захоронение мусора происходило с нарушениями технологий, отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к началу процесса гниения и распространению запаха. Также не соблюдались технологии сортировки мусора. Министр ТЭК и ЖКХ Евгений Зименко 20 января заявил, что нарушения уже устранили.

23 января Кондратьев провел совещание в Белореченском районе по вопросу работы полигона. Он сообщил о том, что вторую очередь полигона на 13 га, о планах строительства которой сообщалось ранее, не возведут без согласования с жителями и экологами. В свою очередь Зименко снова отметил, что «весь технологический процесс на полигоне контролируется», а «также усилен контроль за сортировкой мусора и за мониторингом воздуха». Кроме того, министр добавил, что на объекте работает мусоросортировочная станция, которая принимает отходы Белореченского и частично Апшеронского районов. [Всего на полигог привозят отходы из пяти муниципалитетов края: Сочи, Горячего Ключа, Туапсинского, Апшеронского и собственно Белореченского районов.]

24 января пресс-служба администрации сообщила о том, что в связи с нарушениями на полигоне уволили гендиректора эксплуатирующего полигон «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота, который занимал эту должность с апреля 2019 года. Учредителем компании является краевой департамент имущественных отношений.

«Кадровые решения приняты по результатам вчерашней поездки губернатора в муниципалитет», — отметили в администрации.

Юга.ру связались с активистом Дмитрием Островлянчиком. Он заявил, что в увольнении Дробота не было смысла, так как причины нарушений, по его информации, связаны с недостатком финансирования полигона.

Островлянчик добовил, что неприятный запах в городе остается, так же как и все технологические нарушения на полигоне. По его словам, на встрече с жителями губернатор поручил подчиненным в течение двух месяцев разобраться со всеми проблемами, связанными с полигоном. Также Кондратьев заверил, что новая очередь полигона точно будет не около Белореченска, и добавил, что на ней появится еще одна сортировочная станция.