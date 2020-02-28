Пропавшую на Кубани девочку нашли в Чечне. СК заявил, что она была в «одном из субъектов Российской Федерации»

Пропавшую в Темрюкском районе 15-летнюю школьницу нашли 28 февраля и передали родителям

Девочка пропала в станице Голубицкой 24 февраля — она купила билет на автобус в Краснодар и перестала выходить на связь. Ее поисками занялся следственный комитет края. Накануне сестра пропавшей сообщила редакции «КИ», что подростка нашли в Чечне. По ее словам, девочку украли местные жители, которые хотели устроить свадьбу. Девушка добавила, что похитители угрожали родственникам школьницы и требовали прекратить поиски, пишет телеканал «360».

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В пресс-службе следственного комитета Кубани 27 февраля порталу Юга.ру не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Сегодня ведомство сообщило, что подростка действительно нашли и передали родителям. Однако, где именно была девочка, СК не раскрывает. «Со слов несовершеннолетней, она самостоятельно, без принуждения, покинула место своего жительства и направилась в один из субъектов Российской Федерации, каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года житель Кореновска получил три года за похищение женщины и избиение металлической трубой полицейского, который ее забрал. В ноябре того же года суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые похитили девушку в центре краевой столицы в январе 2018 года.