Пропавшую на Кубани девочку нашли в Чечне. СК заявил, что она была в «одном из субъектов Российской Федерации»

Краснодарский край, Чечня

Распечатать

Пропавшую в Темрюкском районе 15-летнюю школьницу нашли 28 февраля и передали родителям

Девочка пропала в станице Голубицкой 24 февраля — она купила билет на автобус в Краснодар и перестала выходить на связь. Ее поисками занялся следственный комитет края.

Накануне сестра пропавшей сообщила редакции «КИ», что подростка нашли в Чечне. По ее словам, девочку украли местные жители, которые хотели устроить свадьбу. Девушка добавила, что похитители угрожали родственникам школьницы и требовали прекратить поиски, пишет телеканал «360».

Читайте также:

В пресс-службе следственного комитета Кубани 27 февраля порталу Юга.ру не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию. Сегодня ведомство сообщило, что подростка действительно нашли и передали родителям. Однако, где именно была девочка, СК не раскрывает.

«Со слов несовершеннолетней, она самостоятельно, без принуждения, покинула место своего жительства и направилась в один из субъектов Российской Федерации, каких-либо противоправных действий в отношении нее никто не совершал», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года житель Кореновска получил три года за похищение женщины и избиение металлической трубой полицейского, который ее забрал. В ноябре того же года суд оставил в силе приговор трем местным жителям, которые похитили девушку в центре краевой столицы в январе 2018 года.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева рассказала порталу Юга.ру о традиции умыкания (похищения невесты) и том, каково сейчас значение этого обычая. Ее мнение можно прочитать здесь.

Дети Похищения людей Розыск людей Следственный комитет Темрюкский район Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре появится больше троллейбусов с автономным ходом
Муж и жена погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае
Пропавшую на Кубани девочку нашли в Чечне. СК заявил, что она была в «одном из субъектов Российской Федерации»
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Геленджиком
В Сочи всю ночь искали пропавших в море мальчиков. Их еще не нашли
В Краснодаре ночью машина врезалась в столб

Лента новостей

Статьи

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы?

Курорт «Роза Хутор» делится опытом

В 2020 на Кубани может снизиться урожай яблок и вишни

Такой эффект теплой зимы наблюдали 15 лет назад

Дом купца Лихацкого в Краснодаре отреставрируют

На проект мэрия зарезервировала более 45 млн рублей

Реклама на портале