Краснодарца и двух его друзей осудили за похищение девушки в центре города
Краснодарский краевой суд 27 ноября оставил в силе приговор трем местным жителям, которые похитили девушку
Инцидент произошел в январе 2018 года. Житель Краснодара 1991 года рождения Арсен Сарян решил похитить знакомую, с которой познакомился в соцсетях, чтобы принудить ее к совместному проживанию. При этом ранее он выслал ей чужую фотографию.
Сарян назначил свидание с девушкой на улице Северной и попросил двух своих друзей помочь. Когда она пришла, увидела, что он не тот, за кого себя выдавал, отказалась с ним общаться. Тогда мужчины схватили ее и насильно усадили в автомобиль, чтобы отвезти в квартиру, где планировали удерживать. Девушка успела позвать на помощь. Автомобиль перехватили сотрудники полиции, девушку спасли.
Ленинский районный суд в сентябре назначил мужчинам наказание на срок 8 лет, 7 лет и 6 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Адвокаты подали апелляцию, но краевой суд отказал в удовлетворении жалобы, сообщили в пресс-службе суда.
Как писали Юга.ру, в октябре житель Кореновска получил три года за похищение женщины и избиение металлической трубой полицейского, который ее забрал.
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