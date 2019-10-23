Житель Кореновска получил три года за похищение женщины и избиение полицейского металлической трубой

Кореновский районный суд в октябре вынес приговор местному жителю, который похитил и удерживал женщину

В мае мужчина, находясь в пьяном состоянии, решил похитить свою знакомую. Он насильно посадил ее в автомобиль и привез в дом. Там мужчина удерживал знакомую, пока не приехал полицейский. Участковый освободил ее, но когда выводил из дома, похититель схватив кусок металлической трубы и ударил его по плечу. После этого мужчину задержали.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 126 УК РФ (Похищение человека) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили 23 октября в пресс-службе Краснодарского краевого суда.