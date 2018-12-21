За похищение женщины в Краснодаре будут судить трех мужчин

Двух граждан Армении и гражданина Таджикистана будут судить по обвинению в похищении местной жительницы по предварительному сговору

По данным следствия, 31 января 27-летний гражданин Армении решил украсть свою 30-летнюю знакомую и попросил о помощи двух приятелей. В тот же день мужчины организовали похищение с целью удерживать женщину далее против ее воли.

Они приехали на автомобиле к зданию на улице Северной, подождали, пока женщина появится в поле зрения. Похитители схватили ее и усадили на заднее сидение машины, после чего поехали в сторону улицы Аверкиева. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь. На улице Красных Партизан автомобиль заблокировали полицейские, которые освободили женщину.