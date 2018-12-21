За похищение женщины в Краснодаре будут судить трех мужчин

Краснодарский край

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Двух граждан Армении и гражданина Таджикистана будут судить по обвинению в похищении местной жительницы по предварительному сговору

По данным следствия, 31 января 27-летний гражданин Армении решил украсть свою 30-летнюю знакомую и попросил о помощи двух приятелей. В тот же день мужчины организовали похищение с целью удерживать женщину далее против ее воли.

Они приехали на автомобиле к зданию на улице Северной, подождали, пока женщина появится в поле зрения. Похитители схватили ее и усадили на заднее сидение машины, после чего поехали в сторону улицы Аверкиева. Потерпевшая оказала сопротивление и стала звать на помощь. На улице Красных Партизан автомобиль заблокировали полицейские, которые освободили женщину.

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Против граждан Армении 27 и 28 лет, а также 27-летнего гражданина Таджикистана возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Помимо этого, 28-летнему мужчине предъявили обвинение в краже куртки в Армавире. Он совершил преступление в 2016 году в детской городской больнице.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу и направило уголовное дело в суд, сообщили 21 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, в Пятигорске двух мужчин подозревают в похищении девушки, совершенном в 2017 году. 

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