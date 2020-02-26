На Кубани ищут 15-летнюю девочку, которая пропала после покупки билета на автобус в Краснодар

Краснодарский край

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В Темрюкском районе вечером 24 февраля без вести пропала 15-летняя Виктория Серая

Девочка ушла из дома в переулке Лиманном станицы Голубицкой и до сих пор не вернулась. Об исчезновении 15-летней Виктории Серой сообщила ее мать. Во время проверки следователи выяснили, что девочка купила билет на автобус, который вечером 24 февраля отправлялся в Краснодар.

Приметы Виктории Серой: на вид 15-16 лет, рост — 165-168 см, худощавое телосложение, длинные каштановые волосы, темные глаза и густые брови.

По факту исчезновения несовершеннолетней проводится проверка, устанавливается ее местонахождение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто что-либо знает о Виктории Серой, следствие просит сообщить по телефонам: 8 (861) 485-19-72 или 102.

Напомним, 18 февраля под Краснодаром ушел из дома и не вернулся 22-летний житель станицы Елизаветинской.

Дети Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет Темрюкский район

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