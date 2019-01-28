В Северной Осетии жених два раза уронил невесту во время похищения. Оно, кстати, запрещено

В интернете опубликовали видео из Северной Осетии, где жених пытался похитить невесту и два раза ее уронил

Видеозапись опубликовали на странице «Осетия Алания» в инстаграме. На кадрах видно, как несколько мужчин в папахах подбегают ко входу торгового центра. Один из них накидывает на девушку бурку, хватает ее и убегает, однако на ступеньках падает и роняет девушку, поднимается вместе с невестой, продолжает бежать, но снова падает. Затем все мужчины садятся по машинам и уезжают.

Согласно российскому законодательству, похищение человека незаконно. За это грозит уголовная отвественность по ст. 126 УК РФ (Похищение человека), предусматривающая наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или от 5 до 12 лет лишения свободы.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева рассказала порталу Юга.ру о традиции умыкания (похищения невесты) и том, каково сейчас значение этого обычая. «Традиция умыкания — одна из древних человеческих традиций. Она фиксировалась этнографами не только на Кавказе, но и у многих народов мира. Когда она появилась на Кавказе, сказать невозможно. Но, естественно, она возникла задолго до принятия народами региона ислама и христианства», — отметила Нефляшева. Она рассказала, что ученые делят умыкание на три вида. «Первый вид — фиктивное умыкание. Это тот случай, когда все действующие стороны знают о похищении девушки: и невеста, и жених, и круг ближайших родственников и друзей. Второй вид — реальное умыкание, к которому молодой человек прибегает в случае неудавшегося традиционного сватовства. Третий вариант — промежуточный, когда на такой шаг решаются молодые, договорившись между собой, но без согласия родителей», — пояснила кандидат исторических наук.

Молодой человек прибегал к умыканию, если девушка была из другого сословия, если семьи находились в состоянии кровной вражды, а также в случае, когда родители или старшие родственники девушки не давали согласия на этот брак еще по каким-то причинам. «Сейчас тема сословий не столь актуальна. Но в XIX веке, даже в начале ХХ века, особенно в Кабарде и Осетии, где была четкая сословная пирамида, эта разница могла сыграть свою роль», — уточнила Нефляшева. Парень мог прибегнуть к умыканию, когда семья девушки была согласна на ее замужество, но выдерживала траур по умершему родственнику и не имела права играть свадьбу. В случае, если молодой человек не мог, к примеру, выплатить калым, он похищал невесту. Если умыкание было с согласия девушки, то во всех культурах Северного Кавказа проводили ритуал, который снимал конфликтную ситуацию. Он включает переговоры старейшин и символическое прощение. То есть, фиктивное умыкание не несло эмоциональных, психологических или материальных последствий для двух сторон.

«Я хотела бы обратить внимание, что кавказские общества и до включения в состав Российской империи боролись сами с этой традицией. Например, протоколы постановлений аульских сходов по борьбе с умыканием можно найти в архивах. Аульские сходы с участием уважаемых людей, старейшин, кадия провозглашали введение штрафов за умыкание невесты. В советское время тоже с этим обычаем боролись. Например, в 1929 году вышла глава 10 в новом Уголовном кодексе. Она называлась "О преступлениях, составляющих пережитки родового быта". Умыкание тогда каралось по статье», — рассказала ученая. Она подчеркнула, что традиция похищения невесты никогда не исчезала. «Не было такого периода в истории Кавказа, чтобы этой традиции не было вообще. Когда это проявление какого-то удальства и когда есть договоренность, то общество относится ко всему мягко. Но когда этот обычай маркирует и маскирует реальное похищение (это было в Чечне и Ингушетии, особенно в 90-е годы ХХ века), то это уже совершенно другая ситуация. Кстати, Чечня и Ингушетия являются единственными республиками, где власти уделяли очень много внимания борьбе с умыканием. В Ингушетии эта традиция сегодня не существует. Общественные деятели, особенно интеллигенция, выступали на тему того, что традиционные сватовство и выход замуж девушки более уместны, чем умыкание. Тем более сейчас часто случается, что во время свадебной погони молодые люди получают травмы», — пояснила Нефляшева.