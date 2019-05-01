В Ингушетии депутат украл женщину, чтобы жениться на ней
Депутат Народного собрания Ингушетии в Малгобекском районе украл женщину
Источник сообщил, что депутат шестого созыва, член фракции «Единая Россия» украл женщину, чтобы жениться на ней. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы.
Источник отметил, что ситуацию урегулировали старейшины, свадьба состоится в ближайшее воскресенье. Случай вызвал резонанс в регионе, потому что депутаты парламента выступали за ужесточение наказания за похищение невест и искоренения обычая, противоречащего исламским традициям.
Депутату и соучастникам похищения нужно будет заплатить штраф. Парламентарий должен заплатить 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, пособники — по 100 тыс. рублей, иначе их отлучат от тейпа, сообщает 1 мая «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, похищение невесты противоречит российскому законодательству. За это грозит уголовная отвественность по ст. 126 УК РФ (Похищение человека), предусматривающая наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или от 5 до 12 лет лишения свободы.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наима Нефляшева рассказала порталу Юга.ру о традиции умыкания (похищения невесты) и том, каково сейчас значение этого обычая. Ее мнение можно прочитать по ссылке.
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