В Ингушетии депутат украл женщину, чтобы жениться на ней

Источник сообщил, что депутат шестого созыва, член фракции «Единая Россия» украл женщину, чтобы жениться на ней. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы.

Источник отметил, что ситуацию урегулировали старейшины, свадьба состоится в ближайшее воскресенье. Случай вызвал резонанс в регионе, потому что депутаты парламента выступали за ужесточение наказания за похищение невест и искоренения обычая, противоречащего исламским традициям.

Депутату и соучастникам похищения нужно будет заплатить штраф. Парламентарий должен заплатить 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, пособники — по 100 тыс. рублей, иначе их отлучат от тейпа, сообщает 1 мая «Интерфакс».