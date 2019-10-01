Власти Краснодара не знают, когда построят Яблоновский мост

Мэр Краснодара Евгений Первышов 30 сентября на брифинге с журналистами рассказал о строительстве Яблоновского моста

На сайте госзакупок 23 августа появился тендер на строительство автомобильной дороги «Южный подъезд к Краснодару от автодороги А146 Краснодар — Верхнебаканский». Согласно документу , к 2021 году планируется реализовать первый этап строительства моста через реку Кубань. Сумма контракта составляет 524,3 млн рублей. При этом в июле глава краевой столицы Евгений Первышов заявил, что стоимость возведения нового моста составляет от 7 до 9 млрд рублей.

На брифинге мэр города Евгений Первышов заявил, что 7-9 млрд рублей — непосильная ноша для муниципалитета, которую он не никогда бы не смог отвлечь на реализацию проекта. Несмотря на то, что Яблоновский мост связывает два региона, он находится исключительно на балансе Краснодара. Администрация Кубани также выделяет дополнительное финансирование на ремонт и восстановительные работы.

Также глава Краснодара напомнил о неутешительной технической экспертизе моста, которая рекомендовала ограничить движение грузового и пассажирского транспорта. 12 июля Яблоновский мост навсегда закрыли для автобусов и грузовиков, чтобы позволить мосту прослужить еще некоторое время до строительства нового.

«Новый мост будет располагаться почти в створе существующего. Безусловно, там выполнены необходимые проекты планировок, межеваний, в последующем будет изменение маршрутной сети», — рассказал Первышов.

Республика Адыгея тоже вышла с инициативой в адрес министерства транспорта России, чтобы выделить деньги на новый мост из федеральной казны.

«Мне трудно сказать, когда планируется завершить строительство, потому что этот вопрос находится в ведении министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края», — заключил глава города.