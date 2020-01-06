Краснодарцы предложили создать «тихий аэропорт» с фонтанами

В Международном аэропорту Краснодар рассказали, какие предложения внесли краснодарцы в банк идей для нового аэропорта

В середине декабря Международный аэропорт Краснодар открыл «Банк идей для нового аэропорта». На специальном разделе сайта аэропорта любой желающий может внести свои предложения по проекту нового аэровокзала, который планируют построить на Кубани в 2023 году.

В разделе представлены несколько направлений: архитектура и дизайн, экология, магазины, кафе и рестораны, зоны отдыха, авиакомпании и направления. Также посетитель сайта может предложить любую другую полезную идею проектной команде, уточнили в пресс-службе аэропорта.

За две недели в банк идей внесли порядка 50 предложений. Среди них как пожелания об открытии новых европейских авианаправлений, так и видение жителей архитектуры и наполнения нового терминала. Краснодарцы предложили создать в аэровокзале детские площадки, оборудовать зону ожидания достаточным количеством посадочных мест, внедрить систему раздельного сбора мусора, установить web-камеры для демонстрации взлетов и посадок самолетов.

Значительная часть предложений касалась темы «тихого аэропорта». Концепция «Тихий аэропорт» предполагает сокращение количества объявлений, транслируемых по громкой связи, и снижение шумового воздействия на пассажиров, объяснили в пресс-службе компании. Для предоставления полной информации в аэровокзальных комплексах устанавливают дополнительные информационные табло с сообщениями о начале и закрытии регистрации, номерах необходимых стоек и задержках, а по громкой связи передают экстренные сообщения и минимум объявлений, регламентированный российским законодательством.

Также краснодарцы высказались по поводу благоустройства нового аэропорта. Пользователи предложили создать внутренний дворик, озеленить аэровокзал снаружи и внутри, высадить деревья в виде самолетов и установить фонтан.