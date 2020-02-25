Полицейскому из Северского района предъявили обвинение за пьяное ДТП, в котором погибла мать пятерых детей

В Северском районе в конце февраля сотрудника полиции обвинили в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погибла женщина

Ночью 16 февраля в поселке Ильском на улице Мира автомобиль BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Renault. В результате получили травмы 37-летняя пассажирка Renault и ее маленький ребенок, их доставили в больницу, где женщина скончалась.

Позже выяснилось, что за рулем BMW был пьяный полицейский и он превысил скорость. По данным RT , предполагаемый виновник трагедии, 30-летний участковый Владислав Лухт, в тот вечер отмечал с коллегами присвоение ему очередного звания — старшего лейтенанта. Сам он в результате ДТП отделался переломом руки. В другой машине ехали супруги из Анапы, их полуторагодовалый сын и знакомый семьи. Оказалось, что погибшая женщина — мать пятерых детей: помимо ребенка, пострадавшего в ДТП, у нее четыре дочери.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю 25 февраля сообщили, что участковому уполномоченному отдела МВД России по Северскому району предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии алкогольного опьянения). Заключение судебно-химической экспертизы подтвердило наличие этилового спирта в крови полицейского в момент ДТП.

В СК добавили, что пострадавший ребенок все еще находится в больнице, где ему оказывают медпомощь.