Пьяный полицейский за рулем протаранил три машины в Дербенте
Вечером 7 июня сотрудник патрульно-постовой службы Дербента устроил ДТП с тремя припаркованными машинами
Пресс-служба МВД Дагестана подтвердила, что 31-летний сотрудник ППС Дербента, управляя автомобилем в пьяном виде, устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями.
«Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности. Ответственность водителя, находящегося за рулем автомобиля на видео, выше, чем если бы аналогичное правонарушение совершил человек, не являющийся сотрудником ОВД», — пояснили в пресс-службе МВД Дагестана изданию «РИА Дагестан».
По результатам освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя. Руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку. Приказ об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел уже подготовлен, в отношении его непосредственного руководства применят меры дисциплинарной ответственности.
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