Пьяный полицейский за рулем протаранил три машины в Дербенте

Дагестан

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Вечером 7 июня сотрудник патрульно-постовой службы Дербента устроил ДТП с тремя припаркованными машинами

Пресс-служба МВД Дагестана подтвердила, что 31-летний сотрудник ППС Дербента, управляя автомобилем в пьяном виде, устроил ДТП с тремя припаркованными автомобилями.

«Информация о наезде на пешехода не соответствует действительности. Ответственность водителя, находящегося за рулем автомобиля на видео, выше, чем если бы аналогичное правонарушение совершил человек, не являющийся сотрудником ОВД», — пояснили в пресс-службе МВД Дагестана изданию «РИА Дагестан».
 
По результатам освидетельствования в крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя. Руководство МВД Дагестана назначило служебную проверку. Приказ об увольнении сотрудника полиции из органов внутренних дел уже подготовлен, в отношении его непосредственного руководства применят меры дисциплинарной ответственности.

Юга.ру писали о том, что жительница Махачкалы 27 мая сбила нескольких пешеходов, после чего очевидцы разбили камнями ее автомобиль и попали в нее саму и ее супруга. 13 мая в Буйнакском районе Дагестана после столкновения с легковушкой загорелась «Газель». Три человека погибли, один госпитализирован.

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