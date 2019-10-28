В Сочи дело полицейского, который пьяным спровоцировал тройное ДТП, передано в суд
В Сочи по обвинению в нарушении ПДД предстанет перед судом 30-летний бывший сотрудник полиции, который устроил тройное ДТП с тремя пострадавшими
Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел ночью 23 марта на Курортном проспекте. По версии следствия, оперуполномоченный отдела угрозыска отдела полиции (Хостинский район) УВД Сочи ехал на служебном автомобиле Lada Priora, не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине ВАЗ-21014, в котором находились два подростка 16 и 17 лет. После этого его машину вынесло на встречную полосу, и там она столкнулась с водителем этого ВАЗа. Потом полицейский столкнулся с ехавшим навстречу KIA Rio.
В результате происшествия 20-летнему водителю и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Мужчина помещен под домашний арест, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ведомства.
По результатам служебной проверки приказом начальника УВД по городу Сочи сотрудник полиции уволен из органов внутренних по отрицательным мотивам, говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также
Статьи ПартнерскийБургеролог, криптоброкер и пикап‑советчик
Какой станет работа будущего, а кем можно устроиться уже сегодня?
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.