Два смертельных ДТП произошло на дороге Краснодар — Верхнебаканский, одно из них с рейсовым автобусом

В Абинском и Северском районах 16 февраля произошло два ДТП, в результате которых погибли две женщины

Первый инцидент произошел около 1:00 в поселке Ильском. Там столкнулись Renault и выехавший на встречную полосу BMW. В результате оба водителя, а также двое пассажиров Renault, один из которых несовершеннолетний были госпитализированы. Позже в больнице скончалась 37-летняя пассажирка Renault.

Около 9:00 в районе станицы Холмской столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Volkswagen Polo. По предварительным данным, 30-летняя водитель иномарки допустила неуправляемый занос и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в автобус. Женщина погибла на месте, три ее пассажира доставлены в больницу Абинска. В автобусе в момент аварии находилось пять человек, никто из них не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту обоих ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.