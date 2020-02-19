На Кубани пьяный полицейский насмерть сбил женщину

В Северском районе 16 февраля женщина погибла в ДТП, ее сбил сотрудник полиции

Установлено, что в ночь на 16 февраля пьяный полицейский ехал на своей машине BMW по улице Мира в поселке Ильском. Он превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в машину Renault.

В результате аварии 37-летняя пассажирка Renault получила травмы. Женщину, а также ее двухлетнего ребенка забрали в медицинское учреждение, там пострадавшая скончалась.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности). Подозреваемого заключили под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили 19 февраля в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка, решается вопрос о его увольнении, добавили в ведомстве.