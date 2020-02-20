Устроивший ДТП пьяный полицейский отмечал повышение, в аварии погибла мать пятерых детей — подробности ЧП в Северском районе

Краснодарский край

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Стали известны подробности ДТП в поселке Ильском Северского района с участием пьяного сотрудника полиции

Инцидент произошел ночью 16 февраля на улице Мира. Там столкнулись выехавший на встречную полосу автомобиль BMW и Renault. В результате травмы получили 37-летняя пассажирка Renault и ее двухлетний ребенок, их доставили в медучреждение, где женщина скончалась.

Выяснилось, что за рулем BMW был пьяный полицейский, который выехал на встречную полосу, превысив скорость. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности). Решается вопрос о его увольнении.

По информации RT, предполагаемый виновник трагедии — 30-летний участковый Владислав Лухт отмечал в тот вечер с коллегами присвоение ему очередного звания — старшего лейтенанта. Сам он в результате ДТП отделался переломом руки. По словам местных жителей, его BMW до момента аварии видели виляющей по дороге.

В Renault же ехали четыре человека: супруги из Анапы Айрат и Лилия Курбановы, их полуторагодовалый сын и знакомый семьи. Женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание, в ребенок получил серьезные повреждения внутренних органов, перенес операцию и сейчас находится в реанимации. Находившихся на переднем сидении мужчин спасли подушки безопасности.

Всего у Курбановых пятеро детей — четыре дочери и пострадавший в ДТП полуторагодовалый сын.

Если экспертиза подтвердит, что в момент аварии полицейский был в состоянии опьянения, обвинение ему должны будут предъявить по другой части статьи — по ч. 4 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

ДТП Полиция Северский район

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