«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас меньшинство». Как в Госдуме отнеслись к идее патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Краснодарский край, Вся Россия

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Патриарх Кирилл 1 февраля предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Депутаты Госдумы прокомментировали эту инициативу

С предложением упомянуть Бога в Конституции патриарх выступил после литургии в храме Христа Спасителя, написал RT.

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — объяснил глава РПЦ.

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Как рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, ст. 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства и сообщает, что ни одна из религий не может устанавливаться в стране в качестве официальной.

«То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — пояснил Емельянов .

По мнению депутата, предложение патриарх не противоречит этой статье, так как речь идет о Боге как некой абстракции.

«Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности — укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества — возможно такое упоминание», — сказал парламентарий.

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Поддержал инициативу патриарха и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он недоволен тем, что о существовании бога знает абсолютное большинство людей, но в Конститции ни слова об этом не сказано.

«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас — меньшинство. Большинство считает, что бог и Россия — это нечто священное. Упоминание бога есть в американской Конституции, в Конституциях других стран. Почему российский основной закон должен быть каким-то конституционным уродом?», — прокомментировал Милонов телеканалу «360».

«Церковь — она и отделена от государства. Но Россия-то от бога не отделена! Церковь как институт, как организация — она отделена от системы государственной власти... Но ее ценности не отделены от российского общества», — пояснил Милонов.

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также положительно отнесся к инициативе патриарха. Он рассказал РИА «Новости», что предложение будет обсуждать рабочая группа.

Как писали Юга.ру, 15 января правительство России объявило об отставке. Это произошло после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем среди прочего президент предложил внести правки в действующую Конституцию РФ.

Позже Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Всего в нее вошли более 70 человек, в том числе и представители Краснодарского края — атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и глава Заксобарания Кубани Юрий Бурлачко.

20 января Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект с поправками в Конституцию.

Госдума РФ Патриарх Кирилл

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