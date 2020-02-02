«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас меньшинство». Как в Госдуме отнеслись к идее патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции
Патриарх Кирилл 1 февраля предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Депутаты Госдумы прокомментировали эту инициативу
С предложением упомянуть Бога в Конституции патриарх выступил после литургии в храме Христа Спасителя, написал RT.
«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — объяснил глава РПЦ.
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Как рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, ст. 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства и сообщает, что ни одна из религий не может устанавливаться в стране в качестве официальной.
«То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — пояснил Емельянов .
По мнению депутата, предложение патриарх не противоречит этой статье, так как речь идет о Боге как некой абстракции.
«Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности — укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества — возможно такое упоминание», — сказал парламентарий.
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Поддержал инициативу патриарха и депутат Госдумы Виталий Милонов. Он недоволен тем, что о существовании бога знает абсолютное большинство людей, но в Конститции ни слова об этом не сказано.
«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас — меньшинство. Большинство считает, что бог и Россия — это нечто священное. Упоминание бога есть в американской Конституции, в Конституциях других стран. Почему российский основной закон должен быть каким-то конституционным уродом?», — прокомментировал Милонов телеканалу «360».
«Церковь — она и отделена от государства. Но Россия-то от бога не отделена! Церковь как институт, как организация — она отделена от системы государственной власти... Но ее ценности не отделены от российского общества», — пояснил Милонов.
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас также положительно отнесся к инициативе патриарха. Он рассказал РИА «Новости», что предложение будет обсуждать рабочая группа.
Как писали Юга.ру, 15 января правительство России объявило об отставке. Это произошло после того, как Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем среди прочего президент предложил внести правки в действующую Конституцию РФ.
Позже Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Всего в нее вошли более 70 человек, в том числе и представители Краснодарского края — атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда и глава Заксобарания Кубани Юрий Бурлачко.
20 января Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект с поправками в Конституцию.
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