«Атеистов с нездоровым цветом лица у нас меньшинство». Как в Госдуме отнеслись к идее патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл 1 февраля предложил добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Депутаты Госдумы прокомментировали эту инициативу

«Если в гимне может быть «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?» — объяснил глава РПЦ.

С предложением упомянуть Бога в Конституции патриарх выступил после литургии в храме Христа Спасителя, написал RT .

Как рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, ст. 14 Конституции РФ устанавливает отделение церкви от государства и сообщает, что ни одна из религий не может устанавливаться в стране в качестве официальной.

«То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», — пояснил Емельянов .

По мнению депутата, предложение патриарх не противоречит этой статье, так как речь идет о Боге как некой абстракции.

«Поэтому, может быть, с точки зрения нравственности — укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества — возможно такое упоминание», — сказал парламентарий.