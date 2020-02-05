В Конституцию России хотят добавить девиз государства. Его еще не придумали, но есть несколько вариантов

Краснодарский край, Вся Россия

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Член Общественной палаты РФ (ОПР) Султан Хамзаев 5 февраля выступил с инициативой закрепить в Конституции национальный девиз России

Президент России Владимир Путин 15 января выступил с посланием к Федеральному Собранию и предложил внести правки в действующую Конституцию РФ. После этого глава государства подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Всего в нее вошло более 70 человек, в том числе и представители Краснодарского края — атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда и глава Законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко. 

Член ОПР Султан Хамзаев в начале февраля направил письмо сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Павлу Крашенинникову. Общественник предложил разработать и включить в Конституцию национальный девиз страны, сообщил RT со ссылкой на документ.

Хамзаев объяснил свою инициативу тем, что и в СССР, и в Российской империи были официальные девизы. Так, в Советском Союзе девизом был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а в Российской империи — «С нами Бог!».

Общественник также напомнил, что подобная практика есть и в ряде современных стран, например, в Великобритании, Франции и США.

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«Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию РФ "О создании государственного девиза Российской Федерации". В свою очередь, продумал следующие варианты: "Народ-победитель", "Первые в космосе", "Славься, Отечество наше свободное!", "Бог, государство, нация, семья"», — выступил Хамзаев.

Он предложил, чтобы сбором варинтов девиза и их обсуждением занялась Общественная палата России.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что глава Русской православной церкви патриарх Кирилл 1 февраля выступил с предложением добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге. Депутаты Госдумы высказались в поддержку этой инициативы.

Закон Законодательство Общественная палата

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