Суд отказал жителям Сочи в иске о незаконном создании поселка Сириус

Новая административно-территориальная единица в Имеретинской низменности Сочи — пгт Сириус — официально была образована распоряжением кабмина 1 февраля. Присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

В октябре в Сочи провели опрос о создании поселка, и 30 октября депутаты Заксобрания Кубани единогласно утвердили его создание.

В январе краевом суде начался процесс по иску жителей Сочи, которые хотели оспорить это постановление ЗСК. Истцы указали, что документ был принят с нарушениями. В частности, решение о проведении опроса по поводу создания поселка принимало Заксобрание, хотя такие вопросы находятся в ведении горсобрания Сочи. Также заявители считают спорной саму формулировку вопросов, которая не содержит конкретики о местонахождении поселка.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав обстоятельства по представленным сторонами доказательствам и проведя анализ содержания оспариваемых нормативно правовых актов, суд не усмотрел в них противоречий действующему законодательству. В связи с чем было принято решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований», — сообщили в пресс-службе суда 17 февраля.