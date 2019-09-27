Пгт Сириус: Создаваемому в Имеретинской низменности Сочи поселку придумали новое название

Краснодарский край

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Сочи в октябре проведут опрос жителей по поводу создания на курорте новой административной единицы – поселка городского типа Сириус на территории Имеретинской низменности

Опрос пройдет с 8 по 13 октября на пяти опросных участках на территории между реками Мзымта и Псоу и от дороги в Абхазию А-147 до берега моря. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В опросные листы внесут два вопроса: «Согласны ли вы с созданием на территории муниципального образования город-курорт Сочи новой административно-территориальной единицы — поселка городского типа» и «Согласны ли вы с присвоением ему наименования «Сириус», сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, с инициативой присвоения Имеретинской низменности статуса поселка городского типа выступили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п. Ранее рабочим названием поселка было пгт Олимпийский, так как в границах территории расположен Олимпийский парк.

Напомним, что в Сочи уже есть один поселок городского типа — это Красная Поляна. Всего на курорте 12 сельских округов.

Вениамин Кондратьев Курорты и туризм Опросы Сочи

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