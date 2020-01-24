Жители Сочи в суде оспаривают создание поселка Сириус

В Краснодарском краевом суде в январе начался процесс по иску жителей Сочи об оспаривании постановления Заксобрания края о создании поселка городского типа Сириус

23 января в краевом суде началось рассмотрение дела по иску сочинцев, выступающих против создания пгт Сириус. Истцами выступили юрист Валерий Дружбин и пенсионер Анатолий Тришкин, ответчиками указаны администрация Краснодарского края и ЗСК. Они считают принятый Заксобранием нормативный акт не соответствующим Закону РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления», так как, по их мнению, был нарушен порядок принятия постановления.

Напомним, в октябре в Сочи провели опрос среди местных жителей по поводу создания в Имеретинской низменности поселка городского типа Сириус. С инициативой присвоения этой местности статуса пгт в мае выступили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

В частности, истцы указали, что решение о проведении опроса по поводу создания поселка принимало ЗСК, хотя такие вопросы находятся в ведении городского собрания Сочи. Кроме того, заявители считают спорной саму формулировку вопросов. Так, вопрос «Согласны ли Вы с созданием на территории муниципального образования "город-курорт Сочи" новой административно-территориальной единицы путем выделения из города Сочи поселка городского типа?», считают истцы, не позволяет дать однозначный ответ, поскольку не до конца понятно, на какой отдельно взятой территории Сочи предполагается создание поселка городского типа.

С учетом спорных моментов истцы потребовали признать недействующими п. 1 и 2 постановления ЗСК и полностью недействующим постановление главы краевой администрации от 27 сентября о назначении опроса.

Для подготовки дела к судебному разбирательству истцы попросили истребовать в краевой администрации документы, подтверждающие включение сведений о пгт Сириус в Реестр административно-территориальных единиц Краснодарского края и обязать ответчика предоставить копии соответствующих документов. В свою очередь представитель администрации края настаивал в ходе заседания об исключении губернатора края Вениамина Кондратьева, подписавшего оспариваемое постановление, из участников процесса. Судья пообещал рассмотреть это ходатайство на следующем заседании, которое назначил на 11 февраля, пишет «Кавказский узел».

«Действиями губернатора и ЗСК были нарушены все мыслимые и немыслимые законы, — заявил изданию Валерий Дружбин. — Люди были возмущены "нововведениями", но дальше этого дело не пошло. Я уверен, что крайсуд откажет, но мы непременно подадим апелляцию».

В горсобрании Сочи и в ЗСК отказались прокомментировать ситуацию порталу Юга.ру.