Имеретинской низменности в Сочи хотят присвоить статус поселка
В Сочи Имеретинской низменности хотят присвоить статус поселка городского типа с рабочим названием Олимпийский
С такой инициативой выступили жители Имеретинской низменности. Их инициативу поддержали депутаты городского собрания на сессии 30 мая.
«В Имеретинской низменности проходит много мероприятий, которые требуют большего внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению. Поэтому было внесено предложение по инициативе жителей, чтобы мы сформировали эту территорию в границах реки Мзымта, Псоу и дороги на Абхазию, как новый городской поселок», — сообщил 31 мая журналистам председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.
По его словам, среди жителей низменности до конца года проведут опрос, который поможет принять окончательное решение и определиться с названием нового населенного пункта. После этого в городской устав внесут изменения.
Напомним, что в Сочи уже есть один поселок городского типа — это Красная Поляна. Всего на курорте 12 сельских округов.
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