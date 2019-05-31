Имеретинской низменности в Сочи хотят присвоить статус поселка

С такой инициативой выступили жители Имеретинской низменности. Их инициативу поддержали депутаты городского собрания на сессии 30 мая.

«В Имеретинской низменности проходит много мероприятий, которые требуют большего внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению. Поэтому было внесено предложение по инициативе жителей, чтобы мы сформировали эту территорию в границах реки Мзымта, Псоу и дороги на Абхазию, как новый городской поселок», — сообщил 31 мая журналистам председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

По его словам, среди жителей низменности до конца года проведут опрос, который поможет принять окончательное решение и определиться с названием нового населенного пункта. После этого в городской устав внесут изменения.

Напомним, что в Сочи уже есть один поселок городского типа — это Красная Поляна. Всего на курорте 12 сельских округов.