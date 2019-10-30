Решено: в Сочи создадут поселок Сириус

Вопрос о создании на территории Адлерского района Сочи, в Имеретинской низменности, поселка Сириус обсудили на 27-й сессии Законодательного собрания края.

«Предложение губернатора об образовании в городском округе Сочи нового поселка городского типа вполне продуманное и своевременное решение», — отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев добавил, что Имеретинская низменность не должна быть в тени у Сочи, ее нужно развивать. Тогда она станет деловым, экономическим, культурным и научным центром мирового уровня, рассказали в пресс-службе ЗСК.

Решение по вопросу создания поселка приняли единогласно. Теперь Профильный комитет ЗСК должен направить все необходимые документы в Росреестр.