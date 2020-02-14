Сириус вместе с Олимпийским парком хотят вывести из состава Сочи

Жители Сочи, в том числе вновь образованного поселка Сириус, обратились к властям курорта с вопросом о преобразовании Сириуса в отдельный муниципалитет, не входящий в Сочи

По информации Sochinews , поводом для созыва горсобрания стало письменное обращение за подписью 892 жителей курорта. Там говорится о том, что за период подготовки к Олимпиаде-2014 на территории пгт Сириус было построено большое количество олимпийских объектов, имеется развитая инфраструктура и значительно увеличилось население, что позволяет выделить поселок в отдельное муниципальное образование. Люди попросили депутатов провести общественные слушания на эту тему.

В горсобрании курорта 14 февраля провели внеочередную сессию, посвященную этому вопросу. Было принято решение назначить на 26 февраля публичные слушания «о преобразования муниципального образования город-курорт Сочи в муниципальные образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и городской округ Сириус Краснодарского края», сообщили в пресс-службе горсобрания.

Зампредседателя комитета по местному самоуправлению горсобрания Сочи Родион Цырульник уточнил «РБК Краснодар», что письмо поступило не от инициативной группы — по его словам, «просто очень много поступало обращений от жителей по этому вопросу». Поэтому по закону власти обязаны отправить его на рассмотрение на публичные слушания.

Цырульник добавил, что дальнейшая судьба Сириуса, а также обсуждение вопросов, касающихся формирования бюджета муниципального образования, органов власти и пр. будут обсуждаться уже после слушаний.

«Слушания пройдут, будет сделан анализ — все в соответствии с ФЗ-131 "О местном самоуправлении". Пытаться выяснить, кто будет главой Сириуса — это все равно, что спросить, есть ли жизнь на Марсе», — прокомментировал он.

Публичные слушания пройдут 26 февраля в малом зале МБУК «Новый Театр Сочи» на улице Орджоникидзе, 5. Начало в 9:00.

Как писали Юга.ру, новая административно-территориальная единица в Имеретинской низменности Сочи — пгт Сириус — официально была образована распоряжением кабмина 1 февраля. Присвоить этой территории статус поселка в мае 2019 года предложили местные жители. Они обратили внимание, что так как на этой территории проходит большое количество мероприятий, ей нужно больше внимания в уборке, содержании дорог, большей степени услуг населению и т. п.

Сначала рабочим названием было пгт Олимпийский, так как в границах территории расположен Олимпийский парк, однако в сентябре для поселка придумали название Сириус. В октябре в Сочи провели опрос о создании поселка, и 30 октября депутаты Заксобрания Кубани единогласно утвердили его создание.

В январе Краснодарском краевом суде начался процесс по иску жителей Сочи об оспаривании этого постановления ЗСК. Истцы указали, что документ был принят с нарушениями. В частности, решение о проведении опроса по поводу создания поселка принимало Заксобрание, хотя такие вопросы находятся в ведении горсобрания Сочи. Также заявители считают спорной саму формулировку вопросов, которая не содержит конкретики о местонахождении поселка.