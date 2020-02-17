По Крымскому мосту с момента открытия проехало более миллиона грузовиков
Количество грузовиков, проехавших в Крым по мосту через Керченский пролив с момента его открытия для грузовых машин, превысило миллион
В инфоцентре «Крымский мост» 17 февраля сообщили, что за 16,5 месяцев с момента открытия моста для движения машин с массой более 3,5 тонн там проехало более 1 млн грузовых автомобилей.
Наибольшую месячную интенсивность движения грузовиков в обе стороны зафиксировали в июле 2019 года: 73,1 тыс. за месяц. Суточный рекорд же пришелся на 26 сентября 2019 года — 2,9 тыс. фур, передает RT.
Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста началось в 2016 году. В мае 2018 года по нему пустили легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре проезд открыли и для грузовых машин. 23 декабря 2019 года было запущено ж/д сообщение между Россией и полуостровом.
20 января инфоцентр сообщил, что с момента открытия по мосту проехало 8,7 млн машин и 100 поездов.