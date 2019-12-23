«Значительно мягче идет, чем автомобильный»: Путин открыл железную дорогу по Крымскому мосту

Владимир Путин в кабине машиниста проехал на поезде из Керчи в Тамань и оценил новую ж/д дорогу

Первый поезд в Крым отправился 23 декабря с Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, на котором показано, как выглядит поезд.

Перед церемонией открытия железнодорожного сообщения президент России Владимир Путин лично проехал по пути, сообщил RT. «Значительно мягче идет, чем автомобильный», — сказал президент.

Кроме президента, инспекцией ж/д путей занялся и символ стройки, кот Мостик.

«С сегодняшнего дня Крым полностью, без ограничений включен в систему логистики Российской Федерации. На полуостров можно добраться на автомобиле, круизном лайнере, самолетом и теперь уже поездом», — рассказал RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Он отметил, что поезд в Крым может быть символом российского духа, стойкости, упорства и трудолюбия.

Как писали Юга.ру, строительство моста стартовало в феврале 2016 года. В мае 2018 года мост открыли для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, а в октябре разрешили проезд грузовых машин.