Из-за морозов на Крымскому мосту ограничили скорость движения

«С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором. В связи с понижением температуры воздуха действует рекомендация для водителей на скорость движения 60 км/ч», — сообщили корреспонденту РИА «Новости» в инфоцентре «Крымский мост».

Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста началось в 2016 году. В мае 2018 года по нему пустили легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре проезд открыли и для грузовых машин. 23 декабря 2019 года было запущено ж/д сообщение между Россией и полуостровом.

20 января в инфоцентре сообщили, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 8 млн машин и 100 поездов.