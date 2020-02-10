Из-за морозов на Крымскому мосту ограничили скорость движения

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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Скорость движения автомобилей на Крымском мосту 10 февраля снизили с 90 до 60 км/ч из-за похолодания

«С установленной периодичностью проводится очистка дороги от осадков и обработка дорожного полотна водно-соляным раствором. В связи с понижением температуры воздуха действует рекомендация для водителей на скорость движения 60 км/ч», — сообщили корреспонденту РИА «Новости» в инфоцентре «Крымский мост».

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Из-за арктического циклона в Крыму температура воздуха ночью 10 февраля опустилась до -15 °С, а дневная составляет -6...-8 °С, пояснил RT.

Как писали Юга.ру, строительство Крымского моста началось в 2016 году. В мае 2018 года по нему пустили легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре проезд открыли и для грузовых машин. 23 декабря 2019 года было запущено ж/д сообщение между Россией и полуостровом.

20 января в инфоцентре сообщили, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 8 млн машин и 100 поездов.

Автомобили Крым Крымский мост Транспорт

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