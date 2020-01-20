С момента открытия по Крымскому мосту проехало более 8 млн машин и 100 поездов
Инфоцентр «Крымский мост» 20 января сообщил, что по мосту проехал сотый поезд
Сотым по счету поездом, пересекшим Керченский пролив, стал рейс из Севастополя в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-центре. Он проехал по мосту 19 января.
Всего с момента запуска ж/д сообщения между материковой Россией и полуостровом, поезда перевезли 85 тыс. пассажиров.
Отметим, в ноябре инфоцентр отчитался, что за полтора года с момента запуска движения по мосту в обе стороны проехало 8,7 млн машин. В том числе почти 950 тыс. грузовиков и 114 тыс. автобусов.
«Это говорит о том, что интерес россиян к полуострову как туристическому объекту, как к месту комфортного времяпровождения очень велик. И, конечно, это было ожидаемо: Крым активно развивается, инфраструктура модернизируется», — прокомментировал в беседе с RT депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Как писали Юга.ру, строительство моста началось в 2016 году. В мае 2018 года по нему пустили легковые автомобили и пассажирские автобусы, а в октябре проезд открыли и для грузовых машин. 23 декабря 2019 года Владимир Путин запустил ж/д сообщение между Россией и полуостровом.
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