С момента открытия по Крымскому мосту проехало более 8 млн машин и 100 поездов

Сотым по счету поездом, пересекшим Керченский пролив, стал рейс из Севастополя в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-центре. Он проехал по мосту 19 января.

Всего с момента запуска ж/д сообщения между материковой Россией и полуостровом, поезда перевезли 85 тыс. пассажиров.

Отметим, в ноябре инфоцентр отчитался, что за полтора года с момента запуска движения по мосту в обе стороны проехало 8,7 млн машин. В том числе почти 950 тыс. грузовиков и 114 тыс. автобусов.