В Краснодаре решили следить за стихийными свалками с помощью коптера
Глава Краснодара Евгений Первышов 17 февраля рассказал о способе обнаруживать стихийные свалки в городе
Во время аппаратного совещания Первышов указал на то, что в Прикубанском округе, «самом большом в Краснодаре — и по территории, и по численности населения», «возникает очень большой вопрос по стихийным свалкам». По его словам, эта проблема уже перерастает в общегородской масштаб.
Мэр поручил главе округа разработать план мероприятий и подключить к ним «федеральные структуры, полицию». После этого глава города предложил обнаруживать свалки с помощью коптера:
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«Сейчас начнется весенний период — подавайте заявку, давайте приобретем вам коптер, который поможет осуществлять наблюдение за территорией. Оперативно выявлять скопления мусора и устанавливать собственников земельных участков», — сообщил Первышов.
Глава Краснодара добавил, что важно «фиксировать нарушителей», «которые не занимаются утилизацией своего мусора, а высыпают его в лесополосах и на территориях, которые принадлежат муниципалитету и в частной собственности».
Напомним, в конце октября 2019 года стало известно о несанкционированных свалках около поселков Индустриальный, Дивный и Победитель под Краснодаром. Общественники утверждали, что свалку организовывают «черные мусорщики и ассенизаторы», которые привозят в том числе металлоломом и канализационные отходы. 3 ноября мэрия Краснодара отчиталась о работе по расчистке этих свалок.
В декабре того же года в Краснодаре вскрыли крупную аферу при ликвидации стихийных свалок. Оказалось, что компания-оператор, которая должна была вывозить мусор из Прикубанского, Карасунского и Центрального округов на полигон, сваливала его в других местах. 9 декабря на совещании в мэрии от работы отстранили чиновников, ответственных за ликвидацию стихийных краснодарских свалок.