В Краснодаре решили следить за стихийными свалками с помощью коптера

Глава Краснодара Евгений Первышов 17 февраля рассказал о способе обнаруживать стихийные свалки в городе

Во время аппаратного совещания Первышов указал на то, что в Прикубанском округе, «самом большом в Краснодаре — и по территории, и по численности населения», «возникает очень большой вопрос по стихийным свалкам». По его словам, эта проблема уже перерастает в общегородской масштаб. Мэр поручил главе округа разработать план мероприятий и подключить к ним «федеральные структуры, полицию». После этого глава города предложил обнаруживать свалки с помощью коптера:

«Сейчас начнется весенний период — подавайте заявку, давайте приобретем вам коптер, который поможет осуществлять наблюдение за территорией. Оперативно выявлять скопления мусора и устанавливать собственников земельных участков», — сообщил Первышов. Глава Краснодара добавил, что важно «фиксировать нарушителей», «которые не занимаются утилизацией своего мусора, а высыпают его в лесополосах и на территориях, которые принадлежат муниципалитету и в частной собственности».

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