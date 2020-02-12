Под Краснодаром собираются построить два мусороперерабатывающих завода

Власти Краснодара 11 февраля обсудили вопрос строительства двух мусороперерабатывающих заводов к 2030 году

На открытой встрече по обсуждению главных направлений стратегии «Краснодар-2030» 11 февраля старший менеджер консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко рассказал, что сейчас на уровне генплана формируются локации для размещения мусороперерабатывающих заводов возле краевого центра. Первой точкой выбрали хутор Копанской, вторую еще не определили. Заместитель генерального директора АО «Мусороуборочная компания» Максим Онищенко напомнил, что на хуторе Копанском уже есть мусорный полигон, а первую очередь сортировочного завода запустили еще в 2013 году. По его словам, сейчас она успешно работает и перерабатывает 160 тыс. тонн мусора в год. Однако при производстве мусора в 550-600 тыс. тонн в год этого недостаточно.

Онищенко рассказал, что компания выступит инвестором для реализации второй очереди мусороперерабатывающего завода, который предполагает строительство полигона для переработки твердых коммунальных отходов. Для проекта выделили участок площадью 100 га. Завершить вторую очередь хотят до 2023-2024 года. Компания находится в процессе подписания инвестиционного соглашения с краевой администрацией. Для второго мусороперерабатывающего завода нужно найти изолированную территорию площадью около 400-500 га. Поэтому специалистам предстоит тщательно проработать вопрос теоретической необходимости размещения такого объекта, а также рассмотреть последствия возникновения такого объекта на территории города, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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По словам председателя Общественного совета по развитию городской среды Краснодара «Помоги городу» Елены Шуваловой, в стратегию также необходимо добавить систему воспитания местных жителей для сокращения производства мусора. Сейчас в среднем каждый житель города производит 400 кг мусора в год. По ее мнению, нужно стремиться к 2030 году сократить показатель до 200 кг.