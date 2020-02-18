Депутаты Госдумы приняли закон о бесплатном питании школьников

Госдума России 18 февраля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов

Напомним, с инициативой кормить школьников 1-4 классов бесплатно выступил президент Владимир Путин 15 января во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Сам законопроект в Госдуму был внесен еще в сентябре 2019 года. 18 февраля парламентарии приняли документ в третьем чтении, сообщается на сайте Госдумы.

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«Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей», — ранее прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Деньги на питание будут выделяться из федерального, региональных и местных бюджетов. Кроме того, документом вводится понятие «здоровое питание», закрепляются его основные принципы, конкретизируются особенности качественного и безопасного питания для учащихся младших классов, уточнил RT.