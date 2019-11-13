Вирус обнаружили у сотрудника предприятия, поставлявшего питание в школы Кропоткина

У сотрудника предприятия, поставлявшего питание в школы в Кавказском районе, где произошло массовое отравление детей, нашли норовирус

10 ноября в больницы Кавказского района попали более 50 школьников. Всем детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Их начали выписывать из больниц 11 ноября. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора сообщили, что для выяснения причин возникновения заболевания отобрали пробы продуктов и воды, обследовали персонал пищеблоков и организаций, поставляющих продукты питания в школы.

«При лабораторном исследовании материала у одного сотрудника частного предприятия, осуществляющего поставки продуктов питания в образовательные учреждения, выделена РНК (рибонуклеиновая кислота) норовируса. Сотрудник отстранен от работы. Деятельность организации приостановлена», — отметили в ведомстве.

Материалы проверки направили на рассмотрение в суд.