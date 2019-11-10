Увеличилось число школьников, госпитализированных с отравлением на Кубани
В Кавказском районе 10 ноября увеличилось количество школьников, которых доставили в больницу с отравлением
Напомним, накануне в больницу обратились 28 учащихся из пяти школ Кропоткина (№ 11, 7, 44, 45 и 17). Утром количество госпитализированных детей увеличилось до 41. У всех диагностировали кишечные заболевания.
В 13:00 минздрав Кубани сообщил, что всего за помощью к медикам обратился уже 51 ребенок. Десять из них находятся в Кавказской центральной районной больнице, остальные 41 — в Кропоткинской. Шесть медицинских бригад осматривают контактных пациентов на дому.
Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести, уточнили в ведомстве.
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