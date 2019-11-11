Отравившихся школьников начали выписывать из больниц Кубани

Утром 10 ноября стало известно, что 9 ноября в больницы Кавказского района поступили 28 учеников пяти школ Кропоткина. К обеду того же дня их число увеличилось до 51 ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителю), а прокуратура начала проверку. По данным ведомства, всем детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция».

В рамках расследования уголовного дела следователи провели многочисленные осмотры в общеобразовательных школах Кропоткина и станицы Темижбекской, а также в комбинате школьного питания, который поставлляет продукты. Кроме того, следствие назначило судебные экспертизы и изъяло суточные пробы продуктов питания учащихся за последние несколько дней, а также документы на поставку продуктов в школы, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.