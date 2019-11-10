После массового отравления школьников на Кубани возбудили уголовное дело

Следствие установило, что с 16:00 9 ноября в больницы Кропоткина и Кавказского района обратились более 40 детей в возрасте от 7 до 15 лет с подозрением на отравление. Школьников госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В пресс-службе прокуратуры края добавили, что в больницах находится 49 учеников шести школ — № 7, 11, 17, 18, 44 и 45. Детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция» . Управление Роспотребнадзора края начало санитарно-эпидемиологическое расследование: в образовательных учреждениях взяли пробы воды, продуктов, смывы с оборудования пищеблоков. У всех заболевших школьников и сотрудников столовых взяли анализы.

Администрации школ проводят профилактические мероприятия для недопущения повторных заболеваний. Прокуратура организовала проверку.