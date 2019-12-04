На Кубани должны подготовить проекты школьных столовых к июню 2020 года

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил разработать проекты строительства столовых в тех школах края, где их еще нет

В настоящее время система питания налажена в 1 тыс. 186 кубанских школах, где обучается более 680 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев поручил решить вопрос с питанием во всех остальных школах — в учреждениях должны быть отдельные помещения со специальным оборудованием. Проекты столовых районные власти и представители профильных ведомств должны подготовить до 1 июня 2020 года.

Отметим, что в сообщении администрации края не уточняется, какое количество школьных учреждений осуществляют в настоящее время деятельность без надлежащей организации детского питания, и к какому сроку планируется реализовать проекты.

Как писали Юга.ру, 10 ноября 2019 года в больницы Кавказского района попали более 50 школьников. Всем детям поставили диагноз «острая кишечная инфекция». 11 ноября их начали выписывать из больниц. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Вирус обнаружили у сотрудника предприятия, поставлявшего питание в школы Кропоткина.