Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Об этом в своем инстаграме в ночь на 11 февраля написал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и глава администрации Шалинского муниципального района Турпалали Ибрагимов. Также он сообщил о повышении 29-летнего мэра Грозного Ибрагима Закриева — его назначили руководителем администрации главы республики и правительства. Однако на момент публикации пост был удален.

На официальном сайте администрации Грозного в разделе «Мэр Грозного» на 12:00 11 февраля не было никакой информации. При этом на сайте администрации Курчалоевского района главой все еще значится Хамзат Кадыров.