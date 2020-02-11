Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова
Экс-руководитель Курчалоевского района Чечни Хамзат Кадыров в феврале стал главой Совбеза республики
Об этом в своем инстаграме в ночь на 11 февраля написал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и глава администрации Шалинского муниципального района Турпалали Ибрагимов. Также он сообщил о повышении 29-летнего мэра Грозного Ибрагима Закриева — его назначили руководителем администрации главы республики и правительства. Однако на момент публикации пост был удален.
На официальном сайте администрации Грозного в разделе «Мэр Грозного» на 12:00 11 февраля не было никакой информации. При этом на сайте администрации Курчалоевского района главой все еще значится Хамзат Кадыров.
Кто такой Хамзат Кадыров?
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Хамзат Кадыров — сын старшего брата Рамзана Кадырова Зелимхана, умершего в 2004 году после ДТП. Племянник главы республики родился в январе 1997 года в селе Центарой Курчалоевского района. В 2012 году окончил Центароевскую школу хафизов, после чего стал ее директором. В 2017 году с отличием окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета и вступил в должность помощника главы Чечни.
В мае 2018 года Хамзат Кадыров возглавил Курчалоевский район. В 2016 году он женился, его свадебный кортеж оценили в миллиард рублей. В апреле 2019 года у главы Чечни Рамзана Кадырова родился первый внук. Предположительно, это сын Хамзата.
Кроме того, 8 ноября 2018 года Кадыров наградил племянника высшей наградой Чеченской Республики — орденом Ахмата-Хаджи Кадырова.
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