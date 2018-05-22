И. о. главы Курчалоевского района стал племянник Рамзана Кадырова

Исполняющим обязанности главы Курчалоевского района Чечни назначили Хамзата Кадырова

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Чечни. Нового руководителя уже представили коллективу районной администрации.

Хамзат Кадыров имеет духовное и светское образование. Он окончил Центароевскую школу хафизов, а также факультет госуправления в Чеченском государственном университете. Кадыров возглавлял школу хафизов в родовом селении Центарой. Школа носит имя его покойного отца — Зелимхана Кадырова, старшего брата главы Чечни Рамзана Кадырова.