Племянник Кадырова стал мэром Грозного

Грозненская городская дума 26 июля утвердила Ибрагима Закриева в должности мэра столицы

На заседании городской думы Грозного открытым голосованием выбрали нового мэра. Им стал 27-летний Ибрагим Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, передает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.

Кадыров поздравил племянника с получением высокой должности. Он отметил, что у Закриева большой опыт работы в правительстве Чечни. По его словам, Закриев сможет наладить взаимодействие между органами власти и будет работать на пользу города и его жителей.