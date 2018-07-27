Племянник Кадырова стал мэром Грозного
Грозненская городская дума 26 июля утвердила Ибрагима Закриева в должности мэра столицы
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На заседании городской думы Грозного открытым голосованием выбрали нового мэра. Им стал 27-летний Ибрагим Закриев — племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, передает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики.
Кадыров поздравил племянника с получением высокой должности. Он отметил, что у Закриева большой опыт работы в правительстве Чечни. По его словам, Закриев сможет наладить взаимодействие между органами власти и будет работать на пользу города и его жителей.
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Напомним, что Ибрагима Закриева 26 июня назначили исполняющим обязанности мэра Грозного. Ранее эту должность занимал Муслим Хучиев, которого утвердили на пост председателя правительства республики.
Как сообщали Юга.ру, Закриев является сыном сестры Рамзана Кадырова Зулай Кадыровой. Отец нового вице-премьера Салман Закриев занимает должность вице-спикера парламента Чечни.
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