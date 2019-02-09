«Дети знают больше своих учителей». Кадыров возмутился кумовством в школах Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 февраля провел совещание, на котором обсудили проблемы в системе образования республики

Сюжет о совещании вышел в эфире ЧГТРК «Грозный». На заседании подняли вопросы ликвидации третьих смен в школах, нехватки современного оборудования и кабинетов химии, физики, биологии и экологии, ОБЖ.

Также обсудили проблему нехватки преподавателей. По данным на 1 февраля, дефицит кадров в республике составляет 651 человек, сообщил заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Идрис Байсултанов.