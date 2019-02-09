«Дети знают больше своих учителей». Кадыров возмутился кумовством в школах Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 февраля провел совещание, на котором обсудили проблемы в системе образования республики
Сюжет о совещании вышел в эфире ЧГТРК «Грозный». На заседании подняли вопросы ликвидации третьих смен в школах, нехватки современного оборудования и кабинетов химии, физики, биологии и экологии, ОБЖ.
Также обсудили проблему нехватки преподавателей. По данным на 1 февраля, дефицит кадров в республике составляет 651 человек, сообщил заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Идрис Байсултанов.
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Глава республики сказал, что проверки в школах выявляли случаи, когда руководители учебных учреждений брали на работу своих родственников, у которых нет педагогического образования.
«В некоторых школах дети знают больше своих учителей. Почему это происходит? Директор привел (на работу) свою сноху, сестру жены, брата жены, тетю по материнской линии, тетю по отцовской линии, ну, записал всех. Чему будут учить детей люди без всякого образования?», — цитирует Кадырова «Кавказский узел».
Глава республики поручил за 10 дней разработать план по решению озвученных проблем.
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Как сообщали Юга.ру, «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что две трети чиновников Чечни — родственники и друзья руководителя республики. Из 158 чиновников 30% — родственники Кадырова, 23% — его односельчане, еще 12% — друзья и их родственники.
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